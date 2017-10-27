آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » اختراع بريطاني ينهي معاناة كسر شاشة الهاتف

اختراع بريطاني ينهي معاناة كسر شاشة الهاتف

Posted by on October 27, 2017 0 Comment

اخترع علماء بريطانيون شاشة رخيصة ومرنة للهواتف الذكية يقولون إنه غير قابلة للكسر مطلقا. وذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية، الخميس، أن هذا الاختراع الجديد سيجعل أمر إصلاح الشاشات المرهق والمكلف جزءا من الماضي. وشاشات الهواتف الذكية هشة للغاية إذ يدخل في صناعتها معدن أكسيد القصدير الأنديوم المغلف بالزجاج ويمكن أن تتحطم بسهولة عند رمي الهاتف على […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com