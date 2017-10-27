اختراع بريطاني ينهي معاناة كسر شاشة الهاتف

اخترع علماء بريطانيون شاشة رخيصة ومرنة للهواتف الذكية يقولون إنه غير قابلة للكسر مطلقا. وذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية، الخميس، أن هذا الاختراع الجديد سيجعل أمر إصلاح الشاشات المرهق والمكلف جزءا من الماضي. وشاشات الهواتف الذكية هشة للغاية إذ يدخل في صناعتها معدن أكسيد القصدير الأنديوم المغلف بالزجاج ويمكن أن تتحطم بسهولة عند رمي الهاتف على […] أقراء المزيد من المصدر