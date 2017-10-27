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الحريري اقام حفل عشاء على شرف المشاركين في مؤتمر الطاقة الوطنية: من لا يخطئ فهو بالتأكيد لا يعمل

Posted by on October 27, 2017 0 Comment

اقام رئبي مجلس الوزراء سعد حفل عشاء عند التاسعة من مساء اليوم في “بيال”، على شرف المشاركين في مؤتمر الطاقة الوطنية، حضره عدد من الوزراء والنواب وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية واعلامية وديبلوماسية. افرام وبعد انشيد الوطني القى رئيس مجلس ادارة مجموعة “اندفكو” المهندس نعمة افرام كلمة قال فيها: “لبنان اليوم ليس هو ذاك الذي يشبه […] أقراء المزيد من المصدر

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