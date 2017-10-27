الراعي: يجب عودة النازحين السوريين بدءا بالذين في لبنان ولا سيما الذين هدمت بيوتهم في إدلب، شمالي حمص، شرقي الغوطة وجنوبي سوريا

واصل البطريرك الماروني زيارته الى ابرشية مار مارون في الولايات المتحدة الاميركية، وبعد ان شارك في اعمال مؤتمر الدفاع عن المسيحيين على مدى ثلاثة ايام، زار اكليريكية سيدة لبنان المارونية والتقى برئيسها المونسنيور بيتر عازار ومعاونه الخوري ارمندو الخوري وبالطلاب الاكليريكيين واطلع على برامج تعليمهم وتنشئتهم. ثم ترأس الذبيحة الالهية في كنيسة سيدة لبنان عاونه […] أقراء المزيد من المصدر