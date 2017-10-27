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الراعي: يجب عودة النازحين السوريين بدءا بالذين في لبنان ولا سيما الذين هدمت بيوتهم في إدلب، شمالي حمص، شرقي الغوطة وجنوبي سوريا

Posted by on October 27, 2017 0 Comment

واصل البطريرك الماروني زيارته الى ابرشية مار مارون في الولايات المتحدة الاميركية، وبعد ان شارك في اعمال مؤتمر الدفاع عن المسيحيين على مدى ثلاثة ايام، زار اكليريكية سيدة لبنان المارونية والتقى برئيسها المونسنيور بيتر عازار ومعاونه الخوري ارمندو الخوري وبالطلاب الاكليريكيين واطلع على برامج تعليمهم وتنشئتهم. ثم ترأس الذبيحة الالهية في كنيسة سيدة لبنان عاونه […] أقراء المزيد من المصدر

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