الرياشي أطلق مؤتمر حماية الابداع الاعلامي من القرصنة: للمحافظة على ارشيف تلفزيون لبنان

أطلق وزير الإعلام ملحم الرياشي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في الوزارة، مؤتمر “حماية الإبداع الإعلامي من القرصنة”، الذي تنظمه وزارة الاعلام وقوى الامن الداخلي، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، يوم الجمعة في 3 تشرين الثاني، داعيا الوزارات المعنية الى المشاركة فيه وأولها وزارتي الثقافة والإتصالات. وقال: “إذا تحرك المعنيون نستطيع معالجة القرصنة والحد منها، […] أقراء المزيد من المصدر