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العثور على مقبرة لعسكريين عراقيين أعدمهم “داعش” شمالي بغداد

Posted by on October 27, 2017 0 Comment

أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقي، اليوم السبت، 28 أكتوبر/تشرين الأول، عن العثور على مقبرة جماعية نفذها تنظيم “داعش” الإرهابي، بحق منتسبين للجيش وللشرطة، شمالي بغداد. أخبار قد تهمكفيديو.. ساحر يقطع رقبته على الهواء مباشرة!سينتيا خليفة: ينقصني الكثير كي أستحق لقب نجمة – صحيفة الرأيماذا لو اختفت الشمس؟ توقعات علمية لما سيحدث للعالم عند اختفائهالبنانيون يتظاهرون […] أقراء المزيد من المصدر

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