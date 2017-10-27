العثور على مقبرة لعسكريين عراقيين أعدمهم “داعش” شمالي بغداد

أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقي، اليوم السبت، 28 أكتوبر/تشرين الأول، عن العثور على مقبرة جماعية نفذها تنظيم “داعش” الإرهابي، بحق منتسبين للجيش وللشرطة، شمالي بغداد. أخبار قد تهمكفيديو.. ساحر يقطع رقبته على الهواء مباشرة!سينتيا خليفة: ينقصني الكثير كي أستحق لقب نجمة – صحيفة الرأيماذا لو اختفت الشمس؟ توقعات علمية لما سيحدث للعالم عند اختفائهالبنانيون يتظاهرون […] أقراء المزيد من المصدر