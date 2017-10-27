رئيس الجمهورية افتتح مؤتمر الطاقة الوطنية… خليل: لخارطة طريق تخولنا الاستفادة من قدراتنا

افتتح مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية بعنوان “تحريك عجلة الاقتصاد”، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضوره، في مركز “بيال” – بيروت. وحضر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وزراء: الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الدفاع الوطني يعقوب الصراف، وزير المال علي حسن خليل، الاقتصاد والتجارة رائد خوري، الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، السياحة […] أقراء المزيد من المصدر