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رندة بري في تكريم طلاب متفوقين في السكسكية: لنضع الإرث الثقافي والحضاري في سلم أولوياتنا

Posted by on October 27, 2017 0 Comment

أقامت بلدية السكسكية، برعاية عقيلة رئيس مجلس النواب رندة عاصي بري وفي حضورها، حفل تكريم الطلاب المتفوقين في الشهادات الرسمية والاجازات الجامعية للعام الدراسي 2016 -2017، في النادي الحسيني للبلدة. حضر الاحتفال رئيس دائرة التربية في الجنوب باسم عباس، رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر، المدير التنفيذي ل”ملتقى الفينيقي للشباب العربي” حسن حمدان، مسؤول […] أقراء المزيد من المصدر

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