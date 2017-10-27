رندة بري في تكريم طلاب متفوقين في السكسكية: لنضع الإرث الثقافي والحضاري في سلم أولوياتنا

أقامت بلدية السكسكية، برعاية عقيلة رئيس مجلس النواب رندة عاصي بري وفي حضورها، حفل تكريم الطلاب المتفوقين في الشهادات الرسمية والاجازات الجامعية للعام الدراسي 2016 -2017، في النادي الحسيني للبلدة. حضر الاحتفال رئيس دائرة التربية في الجنوب باسم عباس، رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر، المدير التنفيذي ل”ملتقى الفينيقي للشباب العربي” حسن حمدان، مسؤول […] أقراء المزيد من المصدر