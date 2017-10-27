أقامت بلدية السكسكية، برعاية عقيلة رئيس مجلس النواب رندة عاصي بري وفي حضورها، حفل تكريم الطلاب المتفوقين في الشهادات الرسمية والاجازات الجامعية للعام الدراسي 2016 -2017، في النادي الحسيني للبلدة. حضر الاحتفال رئيس دائرة التربية في الجنوب باسم عباس، رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر، المدير التنفيذي ل”ملتقى الفينيقي للشباب العربي” حسن حمدان، مسؤول […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » رندة بري في تكريم طلاب متفوقين في السكسكية: لنضع الإرث الثقافي والحضاري في سلم أولوياتنا
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