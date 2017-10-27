عاجل.. أول تعليق لـ”حماس” على محاولة اغتيال قائد الأجهزة الأمنية بغزة

أكد فوزي برهوم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن محاولة استهداف مدير عام قوى الأمن الداخلي والقيادي في حماس اللواء توفيق أبو نعيم، عمل جبان لا يرتكبه إلا أعداء الشعب الفلسطيني وأعداء الوطن. أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس […] أقراء المزيد من المصدر