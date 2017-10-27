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عاجل: إصابة 6 بانفجار على مسار قطار في باكستان

Posted by on October 27, 2017 0 Comment

قال مسؤولون في مجال الأمن والسكك الحديدية إن ما لا يقل عن ستة أشخاص أصيبوا اليوم الجمعة، عندما انفجرت قنبلة على قضبان السكك الحديدية أثناء مرور قطار في جنوب غرب باكستان، مما أدى لتوقف حركة القطارات في المنطقة. وقام القطار من كويتا عاصمة إقليم بلوخستان وكان متجها إلى مدينة لاهور الشرقية عندما وقع الانفجار مما […] أقراء المزيد من المصدر

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