عاجل: طرد مشبوه بتسبب بإغلاق القنصلية الإسرائيلية فى نيويورك  

أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت، أن أمن القنصلية الإسرائيلية فى نيويورك أغلق المبنى بسبب تلقيها ظرفا مشبوها يحتوى على مادة مجهولة. حسبما ذكرت “روسيا اليوم”. وأوضحت الصحيفة أن الظرف يحتوى على مسحوق، ما دفع أجهزة الأمن فى القنصلية إلى إغلاق المبنى ومنع الدخول إليه. وأشارت يديعوت أحرنوت إلى أن هذه المرة الثالثة خلال شهر ونصف التى […] أقراء المزيد من المصدر