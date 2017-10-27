عاجل: مقتل سياسي كبير وشقيقه إثر انفجار سيارة بباكستان

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الجمعة، مقتل سياسي بارز وشقيقه جراء انفجار سيارة كانا يستقلانها بجنوب غرب البلاد. وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية أن الانفجار وقع بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، وأن السياسي القتيل ويدعى عبد الرزاق قيادي بحزب عوامي الوطني ذي التوجه العلماني. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، ولم يتضح […] أقراء المزيد من المصدر