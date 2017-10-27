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عاجل.. واشنطن: كاتالونيا جزء من إسبانيا وندعم إجراءات حكومة مدريد 

Posted by on October 27, 2017 0 Comment

عاجل.. واشنطن: كاتالونيا جزء من إسبانيا وندعم إجراءات حكومة مدريد للحفاظ على وحدة البلاد أخبار قد تهمكاحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلوزارة العمل وزعت هدايا على الاطفال في مركز بيت الرجاء الكحالةوهاب يفكر بالتحالف مع القومي.. وناجي البستاني على […] أقراء المزيد من المصدر

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