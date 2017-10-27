عاجل: وفاة 6 أشخاص وإصابة 3 في حريق مصفاة للنفط بطهران

عاجل.. التلفزيون الإيراني: وفاة 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حريق اندلع في مصفاة للنفط بطهران أخبار قد تهمكشرطة دبي تلم شمل عائلة أيرلندية مع ابنها بعد 6 سنواتتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمهكذا نفت شاكيرا خبر طلاقهامصلحة طلاب القوات: فوز القوات وحلفائها بالتزكية في انتخابات اليسوعية بزحلةعاجل: تفكيك خلية تابعة […] أقراء المزيد من المصدر
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