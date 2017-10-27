عن تفجير مقر المارينز في لبنان وظهور السبهان في الرقة سيتساءل المراقبون كثيرا حول السر الذي يقف وراء سكوت الولايات المتحدة الأميركية 34 عاما قبل أن تستيقظ هذه الأيام وتتذكر على عجل ذكرى تفجير دمر ثكنة المارينز في بيروت في 23 أكتوبر من عام 1983. في ذلك الزمان كان رونالد ريغن رئيسا للولايات المتحدة التي […] أقراء المزيد من المصدر