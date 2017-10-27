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عن تفجير مقر المارينز في لبنان وظهور السبهان في الرقة

Posted by on October 27, 2017 0 Comment

عن تفجير مقر المارينز في لبنان وظهور السبهان في الرقة سيتساءل المراقبون كثيرا حول السر الذي يقف وراء سكوت الولايات المتحدة الأميركية 34 عاما قبل أن تستيقظ هذه الأيام وتتذكر على عجل ذكرى تفجير دمر ثكنة المارينز في بيروت في 23 أكتوبر من عام 1983. في ذلك الزمان كان رونالد ريغن رئيسا للولايات المتحدة التي […] أقراء المزيد من المصدر

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