فوشيه خلال إزاحة الستار عن اللوحات الجدارية لمشروع الجدار الأبيض: عمل جامع وموحد للخير والتلاقي

أزاح سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه وفي حضور نائب الرئيس، المدير العام لمجموعة “فرنسبنك” عادل القصار، الستار عن مشروع الجدار الأبيض White Wall Beirut، الذي ينظمه “المركز الثقافي الفرنسي” بدعم من “فرنسبنك”، وبالشراكة مع معهد “غوته”، عن ثلاث واجهات في بيروت، رسم عليها ثلاث من كبار فناني الكاليغرافيتي العربية. الكاليغرافيتي الأولى في فردان، للفنان […] أقراء المزيد من المصدر