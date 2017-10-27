لاحقت الشرطة الألمانية، ظهر الأحد الماضي، موكب زفاف تركياً، وسط مدينة بون غربي البلاد وإيقافه، بعدما أثار إطلاق نار وتفحيط احتفالي فزع السكان، فاتصلوا برقم الطوارئ. وأظهرت مقاطع فيديو صوَّرها السكان الموكبَ وهو يجول في المدينة، وصوت “زمامير” السيارات تسود المكان، ثم نزول عدة أشخاص من السيارات، كان أحدهم يحمل مسدساً أطلق منه النار في […] أقراء المزيد من المصدر
Home » فيديو » فيديو.. الشرطة الألمانية تلاحق موكب زفاف تركي بألمانيا بعد إطلاق نار احتفالي من أحد المشاركين
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