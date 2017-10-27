فيديو.. كيف تُثني شاباً عن الانتحار؟ الأميركي أعطاه حشيشاً والتركي شاياً.. فماذا أعطاه العربي ؟

في أسلوب كوميدي لطيف يعرض الشاب عمر حمو أهم الأشياء لدى الشعوب المختلفة، والتي قد تكون الحائل بينهم وبين الانتحار، كونها مصدر سعادة كبيرة بالنسبة لهم. إذ أظهر حبَّ الشباب الأميركي لتجربة أنواع جديدة من الحشيش مثلاً، وعشق الأتراك للشاي، وإصرار الكردي على فعل ما يرد وعدم وجود شيء يثنيه عن ذلك، وسهولة إرضاء الصومالين، […] أقراء المزيد من المصدر