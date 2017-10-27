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في ذكرى قتله.. أغرب مقولات وأفكار القذافي: الثورة هي أنثى الثور

Posted by on October 27, 2017 0 Comment

تحاك أخبار وأساطير حول حياة العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي، الذي قتل بعد انطلاق الثورة في ليبيا في 20 أكتوبر 2011. وعند استعادة فترة حكمه تبقى في الذاكرة مجموعة تصريحات وتصرفات غريبة وسمت القذافي طيلة سنوات حكمه الطويلة. في السياسة قيل وسيقال الكثير عن حكم القذافي لليبيا، والمسار الذي اتخّذه حتى ثار الشعب عليه، وسط […] أقراء المزيد من المصدر

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