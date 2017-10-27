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كلودين عون من حمانا: هدف هيئة شؤون المرأة تطوير القوانين لتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل

Posted by on October 27, 2017 0 Comment

نظمت بلدية حمانا و”حركة لبنان الشباب” لقاء حواريا مع رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز، في مركز بلدية حمانا، حضره النائب السابق عبد الله فرحات، الرائد ديالا المهتار ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، النقيب جوزف نداف ممثلا المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، رئيس مكتب امن عاليه المقدم […] أقراء المزيد من المصدر

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