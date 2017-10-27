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مباراة الظفرة و النصر مباشر الجمعة 27-10-2017 دوري المحترفين الإماراتي – 2017 / 2018 – القسم الأول

Posted by on October 27, 2017 0 Comment

سنؤمن المياشر دوري المحترفين الإماراتي – 2017 / 2018 – القسم الأولو, مباراة الظفرة و النصر مباشر الجمعة 27-10-2017 دوري المحترفين الإماراتي – 2017 / 2018 – القسم الأول, AL NASR vs Al Dhafra. يستقبل فريق الظفرة ضيفه النصر في الساعة 5:05 من عصر اليوم، على ملعب حمدان بن زايد، ضمن الجولة السادسة من […] أقراء المزيد من المصدر

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