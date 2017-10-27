سنؤمن المباشر موعد مباراة الشباب والفتح في دوري عبد اللطيف جميل السعودي الجمعة 27-10-2017, مباراة الشباب والفتح اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2017، تقام اليوم علي ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)،مباراة الذهاب في الأسبوع الثامن من الدوري السعودي للمحترفين 2017/2018،بين فريقين الشباب والفتح في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة،والساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية،ويدخل اللقاء […] أقراء المزيد من المصدر
Home » رياضة » مباشر مباراة الشباب والفتح شاهد بث مباشر الجمعة 27-10-2017 دوري عبد اللطيف جميل السعودي
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