مباشر مباراة الشباب والفتح شاهد بث مباشر الجمعة 27-10-2017 دوري عبد اللطيف جميل السعودي

سنؤمن المباشر موعد مباراة الشباب والفتح في دوري عبد اللطيف جميل السعودي الجمعة 27-10-2017, مباراة الشباب والفتح اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2017، تقام اليوم علي ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)،مباراة الذهاب في الأسبوع الثامن من الدوري السعودي للمحترفين 2017/2018،بين فريقين الشباب والفتح في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة،والساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية،ويدخل اللقاء […] أقراء المزيد من المصدر