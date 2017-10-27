مشاهدة مباراة الداخلية و الاتحاد السكندري مباشر بتاريخ 27-10-2017 الدوري المصري مشاهدة مباراة الداخلية و الاتحاد السكندري مباشر بتاريخ 27-10-2017 الدوري المصري, يلتقى فريق الداخلية نظيره الاتحاد السكندري ، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد كلية الشرطة> موعد مباراة الداخلية والاتحاد السكندري تقام مباراة الداخلية والاتحاد السكندري في الثالثة إلا ربع […] أقراء المزيد من المصدر