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مكتب المشنوق: لتطبيق قانون الانتخاب خارج المماحكات السياسية لأنه مسؤولية وطنية كبرى

Posted by on October 27, 2017 0 Comment

أصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الاتي: “تناقلت بعض وسائل الإعلام تصريحات ومواقف لأفراد وسياسيين تحاول تحميل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مسؤولية التأخير في تنفيذ قانون الانتخابات. يهم المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات التذكير بالوقائع التالية: – في 17 حزيران 2017 أقر قانون الانتخابات الجديد، وقد اختلفت القوى السياسية منذ ذلك الحين […] أقراء المزيد من المصدر

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