مكتب المشنوق: لتطبيق قانون الانتخاب خارج المماحكات السياسية لأنه مسؤولية وطنية كبرى

أصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الاتي: “تناقلت بعض وسائل الإعلام تصريحات ومواقف لأفراد وسياسيين تحاول تحميل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مسؤولية التأخير في تنفيذ قانون الانتخابات. يهم المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات التذكير بالوقائع التالية: – في 17 حزيران 2017 أقر قانون الانتخابات الجديد، وقد اختلفت القوى السياسية منذ ذلك الحين […] أقراء المزيد من المصدر