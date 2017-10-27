ناورت: عندما ترى إيران في بلد آخر، فعندها تعرف أنها لا تسعى للخير

“رجالنا ونساؤنا في القوات العسكرية الأميركية قاتلوا وماتوا إلى جانب الأكراد”، هكذا استهلت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت إجابتها لسؤال من قناة “الحرة” حول ما إذا كانت واشنطن قد أدارت ظهرها للأكراد في الأزمة العراقية الدائرة حاليا. وأضافت ناورت في لقاء حصري مع “الحرة” “لم نكن والشعب العراقي على ما نحن عليه اليوم لولا […] أقراء المزيد من المصدر