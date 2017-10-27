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وحدات من القوات البرية والجوية والبحرية في الجيش نفذت مناورة قتالية تحاكي القضاء على مجموعة ارهابية

Posted by on October 27, 2017 0 Comment

نفذت وحدات من لواء المشاة الثاني عشر، بالاشتراك مع وحدات من القوات الجوية والبحرية وأفواج الهندسة ومغاوير البحر والمدفعية الثاني، وبإشراف مدرسة القوات الخاصة، مناورة قتالية بالذخيرة الحيّة في حقل رماية حنوش – حامات، تحاكي القضاء على مجموعة إرهابية متمركزة داخل أماكن مبنية. وقد استخدمت خلال المناورة رمايات بالطوافات والدبابات وبعض الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة […] أقراء المزيد من المصدر

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