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وديع الخازن استقبل وزيرة السياحة الارمينية

Posted by on October 27, 2017 0 Comment

إستقبل رئيس المجلس العام الماروني، الوزير السابق وديع الخازن، وزيرة السياحة في جمهورية أرمينيا السيدة زارمينه ريتونتسيان يرافقها مستشارها السيد آرا خزمليان، حيث تم التداول في العلاقات اللبنانية – الأرمنية التي ترتبط بتاريخ مشترك من الإضطهاد العثماني ومجازره. وبحث الطرفان في “سبل توطيد العلاقات الإقتصادية والثقافية الغنية في التراثين اللبناني والأرمني وتبادل التعارف وتوثيقها نظرا […] أقراء المزيد من المصدر

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