وديع الخازن استقبل وزيرة السياحة الارمينية

إستقبل رئيس المجلس العام الماروني، الوزير السابق وديع الخازن، وزيرة السياحة في جمهورية أرمينيا السيدة زارمينه ريتونتسيان يرافقها مستشارها السيد آرا خزمليان، حيث تم التداول في العلاقات اللبنانية – الأرمنية التي ترتبط بتاريخ مشترك من الإضطهاد العثماني ومجازره. وبحث الطرفان في “سبل توطيد العلاقات الإقتصادية والثقافية الغنية في التراثين اللبناني والأرمني وتبادل التعارف وتوثيقها نظرا […] أقراء المزيد من المصدر