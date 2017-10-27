وفاة “الياس خوري” في الشمال لهذا السبب

توفي المواطن الياس خوري حرقا في ارضه بجبل تربل اثناء قيامه بإشعال الارض حيث انزلق على الارض وتوفي نتيجة الحريق، وفد فتحت القوى الامنية تحقيقا بالحادثة. شبكة المنية أخبار قد تهمكمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرابراج اليوم السبت 12-8-2017 حظك اليوم السبت توقعات الابراج 12 اغسطس 2017 Abraj Alyawmمباشر مباراة […] أقراء المزيد من المصدر