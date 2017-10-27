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‏⁧‫عاجل‬⁩: العبادي يأمر بإيقاف العمليات العسكرية لمدة 24 ساعة في شمال ⁧‫العراق‬⁩

Posted by on October 27, 2017 0 Comment

‏⁧‫عاجل‬⁩: العبادي يأمر بإيقاف العمليات العسكرية لمدة 24 ساعة في شمال ⁧‫العراق‬⁩ أخبار قد تهمكوفاة الأمير ناصر بن سلطان وصديقه الدوسري في حادث مروريعاجل: مقتل 7 من داعش بضربة جوية في منطقة تي وان T1 اثناء عاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانوفاة […] أقراء المزيد من المصدر

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