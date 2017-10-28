اغتيال إمام مسجد في عدن برصاص مسلحين مجهولين

اغتال مسلحون مجهولون اليوم السبت، إمام مسجد “سعد بن أبي وقاص” في محافظة عدن اليمنية (جنوب)، بحسب شهود عيان. وقال الشهود في تصريحات منفصلة، للأناضول، إن مسلحين مجهولين على متن سيارة صغيرة، أطلقوا النار على إمام المسجد الشيخ عادل الشهري حين كان خارجا لأداء صلاة الفجر بمدينة إنما بمحافظة عدن. وأضافوا، بعد أذان الفجر بدقائق […] أقراء المزيد من المصدر