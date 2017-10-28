الحريري في قبرص ويلتقي رئيسها بعد قليل

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في بيان، ان الحريري وصل مساء اليوم إلى نيقوسيا في قبرص “في زيارة قصيرة يقابل خلالها رئيس الجمهورية نيكوساناستاسياديس، ويجري معه محادثات تتناول الأوضاع العامة وآخر المستجدات المحلية والإقليمية، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية”. وكان في استقبال الحريري الذي يرافقه […] أقراء المزيد من المصدر