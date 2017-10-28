الشرطة الألمانية تعثر على مصور تلفزيوني فقد خلال عملية تصوير

اختفى صباح اليوم السبت أحد المصورين التلفزيونيين خلال عملية تصوير بميناء هامبورغ. وقالت الشرطة إنها عثرت عليه ثانية بعد ظهر اليوم. وذكر متحدث باسم الشرطة أن المعلومات الأولية أثبتت أن المصور (31 عاماً) غادر طاقم التصوير وذهب إلى صالة للقمار. تسبب الاختفاء المفاجئ للرجل في تخصيص الشرطة عدداً كبيراً من قواتها وقوات الإنقاذ للبحث عن […] أقراء المزيد من المصدر