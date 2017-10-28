الشرطة الفرنسية تحذر المواطنين من زيادة السرقات مع تأخير الساعة

انتهزت الشرطة الفرنسية الفرصة، مع تأخير الساعة في فرنسا في عطلة هذا الأسبوع، لتحذير المواطنين من المخاطر التي ترافق هذا التوقيت. وذكر موقع “ذا لوكال” الإخباري الأوروبي أن الشرطة حذرت بشكل خاص أصحاب المنازل من ارتفاع في حوادث السرقات عندما يتم تأخير الساعة من الساعة الثالثة صباحا إلى الثانية صباحا في الساعات الأولى من غد […] أقراء المزيد من المصدر