آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » الفضائح تلاحق زوجة نتنياهو

الفضائح تلاحق زوجة نتنياهو

Posted by on October 28, 2017 0 Comment

تواصل سلسلة الفضائح ملاحقة سارة، زوجة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي كان آخرها ما كشفته خادمة تعرّضت للإهانة من قبلها. وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الجمعة 27 أكتوبر 2017، رفع عاملة سابقة في منزل نتنياهو دعوى قضائية ضد زوجة رئيس وزراء الاحتلال؛ بتهمة التنكيل. وقالت إن العاملة “المتديّنة” (24 عاماً)، تقدّمت بدعواها ضد […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com