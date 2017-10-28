الفضائح تلاحق زوجة نتنياهو

تواصل سلسلة الفضائح ملاحقة سارة، زوجة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي كان آخرها ما كشفته خادمة تعرّضت للإهانة من قبلها. وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الجمعة 27 أكتوبر 2017، رفع عاملة سابقة في منزل نتنياهو دعوى قضائية ضد زوجة رئيس وزراء الاحتلال؛ بتهمة التنكيل. وقالت إن العاملة “المتديّنة” (24 عاماً)، تقدّمت بدعواها ضد […] أقراء المزيد من المصدر