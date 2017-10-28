بروكلين: الحكم على رجل بالسجن 15 عاماً لدعم داعش

أصدرت محكمة في الولايات المتحدة حكما اليوم الجمعة بالسجن 15 عاماً على رجل من بروكلين، بعد أن أقر بالذنب في تهمة التآمر لتقديم دعم مادي لتنظيم داعش. وأصدر القاضي وليام كونتز الحكم على عبد الرسول حسنوفيتش جورابويف (27 عاماً) في محكمة بروكلين الاتحادية. وكان المدان، وهو مواطن من أوزبكستان، واحداً من ستة أشخاص وجهت لهم […] أقراء المزيد من المصدر