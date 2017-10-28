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بروكلين: الحكم على رجل بالسجن 15 عاماً لدعم داعش

Posted by on October 28, 2017 0 Comment

أصدرت محكمة في الولايات المتحدة حكما اليوم الجمعة بالسجن 15 عاماً على رجل من بروكلين، بعد أن أقر بالذنب في تهمة التآمر لتقديم دعم مادي لتنظيم داعش. وأصدر القاضي وليام كونتز الحكم على عبد الرسول حسنوفيتش جورابويف (27 عاماً) في محكمة بروكلين الاتحادية. وكان المدان، وهو مواطن من أوزبكستان، واحداً من ستة أشخاص وجهت لهم […] أقراء المزيد من المصدر

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