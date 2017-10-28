بمشاركة أكثر من 100 متخصص إقليمي وعالميمؤتمر دبي الدولي لداء الربو والانسداد الرئوي المزمن يركز على أحدث سبل العلاج دبي، 28 أكتوبر 2017: ناقش عدد من الأطباء الإقليميين والعالميين المتخصصين خلال فعاليات مؤتمر دبي الدولي لداء الربو والانسداد الرئوي، عدد من أبرز المواضيع المتعلقة بهذا المجال منها أحدث سبل العلاج، وأقيم الحدث الرائد بدعم من […] أقراء المزيد من المصدر