تحطم مروحية لـ«الناتو» جنوب «كابول» و«طالبان» تعلن مسئوليتها

أكد حلف شمال الأطلسي “الناتو» اليوم، السبت، تحطم مروحية تابعة له جنوب العاصمة الأفغانية “كابول»، فيما أعلنت حركة “طالبان» عن مسئوليتها عن إسقاط المروحية. وأوضحت سلطات الأمن الأفغانية في ولاية “لوجار»، أن المروحية نفذت هبوطًا اضطراريًا بمنطقة “بازار معني» فيما كانت القوات الداخلية تشن عملية أمنية في المكان. ووفقًا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية الإخبارية، […] أقراء المزيد من المصدر