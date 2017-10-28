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توقيف معتد على طليقته في مخيم برج الشمالي

Posted by on October 28, 2017 0 Comment

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “الساعة 14,30 من تاريخ أمس 27/10/2017 أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي قرب مدخل مخيم البرج الشمالي المدعو م. ح.(مواليد العام 1982، لبناني). الذي أقدم بتاريخ 25 الحالي على الدخول الى منزل: ح. ح. (مواليد 1986، فلسطيني) في المخيم […] أقراء المزيد من المصدر

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