شائعة تنتهي بـ”كارثة” في حي كيني فقير

انتهت شائعة بحي كوانجوير الفقير في نيروبي، إلى فوضى، راح ضحيتها رجل وتم حرق عدد من المتاجر والمنازل، عندما سرت شائعة عن تسلل ميليشيا مونجيكي التابعة لقبيلة كيكويو الحي إلى الحي الفقير. واندلع القتال بسبب شائعات عن أن كيكويو، وهم قبيلة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، جندوا أفراد ميليشيا مونجيكي لحمايتهم من مؤيدي المعارضة. ومعظم القتلى […] أقراء المزيد من المصدر