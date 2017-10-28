آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » شائعة تنتهي بـ”كارثة” في حي كيني فقير

شائعة تنتهي بـ”كارثة” في حي كيني فقير

Posted by on October 28, 2017 0 Comment

انتهت شائعة بحي كوانجوير الفقير في نيروبي، إلى فوضى، راح ضحيتها رجل وتم حرق عدد من المتاجر والمنازل، عندما سرت شائعة عن تسلل ميليشيا مونجيكي التابعة لقبيلة كيكويو الحي إلى الحي الفقير. واندلع القتال بسبب شائعات عن أن كيكويو، وهم قبيلة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، جندوا أفراد ميليشيا مونجيكي لحمايتهم من مؤيدي المعارضة. ومعظم القتلى […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com