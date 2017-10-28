شرف الدين: احتياطي مصرف لبنان من الذهب صمام أمان للاقتصاد ونهجه المالي يلجم تدهور الاستقرار السياسي

أقام نادي روتاري بيروت متروبوليتان وبالتعاون مع اندية “روتاري البترون، روتاري بيروت هيلز، روتاري صور أوروبا، روتاري صيدا وروتاري عاليه، ندوة بعنوان “الاستقرار والثقة: وجهان لعملة قوية”، حاضر فيها النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، وذلك في قاعة Radison Blu في ال”Dunes” – بيروت، في حضور النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان الدكتور سعد […] أقراء المزيد من المصدر