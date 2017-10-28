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شرف الدين: احتياطي مصرف لبنان من الذهب صمام أمان للاقتصاد ونهجه المالي يلجم تدهور الاستقرار السياسي

Posted by on October 28, 2017 0 Comment

أقام نادي روتاري بيروت متروبوليتان وبالتعاون مع اندية “روتاري البترون، روتاري بيروت هيلز، روتاري صور أوروبا، روتاري صيدا وروتاري عاليه، ندوة بعنوان “الاستقرار والثقة: وجهان لعملة قوية”، حاضر فيها النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، وذلك في قاعة Radison Blu في ال”Dunes” – بيروت، في حضور النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان الدكتور سعد […] أقراء المزيد من المصدر

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