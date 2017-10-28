عاجل: توقيف شخص في الشمال بجرم احتيال، تزوير وسرقة

مكتب مكافحة الارهاب والجرائم الهامة في الشمال يوقف (ع.ا) بحقه مذكرتي توقيف بجرم احتيال تزوير وسرقة وقرار حبس بجرم عدم دفع حساب مالي. أخبار قد تهمكتوقيف معتد على طليقته في مخيم برج الشماليجريح صدما في سينيق جنوب صيدابعد “داعش» حربٌ على “حزب الله»… ناعمةٌ حتى إشعار آخرسينتيا خليفة: ينقصني الكثير كي أستحق لقب […] أقراء المزيد من المصدر