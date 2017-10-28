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عاجل: توقيف شخص في الشمال بجرم احتيال، تزوير وسرقة

Posted by on October 28, 2017 0 Comment

مكتب مكافحة الارهاب والجرائم الهامة في الشمال يوقف (ع.ا) بحقه مذكرتي توقيف بجرم احتيال تزوير وسرقة وقرار حبس بجرم عدم دفع حساب مالي. أخبار قد تهمكتوقيف معتد على طليقته في مخيم برج الشماليجريح صدما في سينيق جنوب صيدابعد “داعش» حربٌ على “حزب الله»… ناعمةٌ حتى إشعار آخرسينتيا خليفة: ينقصني الكثير كي أستحق لقب […] أقراء المزيد من المصدر

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