عاجل: توقيف مرتكب جريمة دوحة عرمون وهو ابن شقيق المغدورة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “بتاريخ 9/10/2017 عثر على المدعوة: ن. ع. (مواليد العام 1961، لبنانية) جثة مخنوقة ومذبوحة داخل شقتها في محلة دوحة عرمون. على الفور كلفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي مجموعة خاصة لإجراء التحقيقات اللازمة بغية كشف هوية الفاعلين وتوقيفهم. من خلال الكشف […] أقراء المزيد من المصدر