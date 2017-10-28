عاجل.. ماتيس: أي اعتداء من قبل كوريا الشمالية على الولايات المتحدة سيتم الرد عليه

عاجل من أمريكا.. مصادر إعلامية: ماتيس: أي اعتداء من قبل كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها سيتم الرد عليه أخبار قد تهمكعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةعاجل: مقتل 7 من داعش بضربة جوية في منطقة تي وان T1 اثناء فارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانالبيت الأبيض: […] أقراء المزيد من المصدر