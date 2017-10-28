“فضيحة” على متن غواصة نووية بريطانية

فصلت القوات البحرية البحرية البريطانية 9 بحارة كانوا يخدمون في غواصة مسلحة نوويا، بعد أن أظهرت نتائج فحوص أنهم تعاطوا مخدر الكوكايين، حسبما أعلنت وزارة الدفاع، السبت. وكان الطاقم يعمل في الغواصة “إتش إم إس فيجيلنت”، وهي واحدة من 4 غواصات تابعة للبحرية الملكية، وتشغل نظام ترايدنت الصاروخي النووي. وقال متحدث باسم البحرية الملكية: “لا […] أقراء المزيد من المصدر