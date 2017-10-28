سنؤمن المباشر مباشر مباراة الاهلي و الوداد البيضاوي السبت 28-10-2017 مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 موعد الاهلي والوداد البيضاوي غداً في مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2017,مباشر مباراة الاهلي و الوداد البيضاوي السبت 28-10-2017 مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2017. يواجه فريق الأهلي، في السابعة من مساء اليوم السبت، اختبارًا صعبًا […] أقراء المزيد من المصدر