هذه أكثر مخططات CIA إثارة لاغتيال كاسترو وفق وثائق كينيدي

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أكثر المخططات إثارة لاغتيال الزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو، من قبل الـ”سي آي إيه”. وذكرت الصحيفة أن بعض هذه المخططات تم الكشف عنها في ملف قضية اغتيال الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي. ومن بين هذه المخططات التي لم تتم، شحن صدفة بحرية تحمل شكلا غريبا، وإخفاؤها في قاع البحر بقصد […] أقراء المزيد من المصدر