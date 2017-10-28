آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » هذه أكثر مخططات CIA إثارة لاغتيال كاسترو وفق وثائق كينيدي

هذه أكثر مخططات CIA إثارة لاغتيال كاسترو وفق وثائق كينيدي

Posted by on October 28, 2017 0 Comment

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أكثر المخططات إثارة لاغتيال الزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو، من قبل الـ”سي آي إيه”. وذكرت الصحيفة أن بعض هذه المخططات تم الكشف عنها في ملف قضية اغتيال الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي. ومن بين هذه المخططات التي لم تتم، شحن صدفة بحرية تحمل شكلا غريبا، وإخفاؤها في قاع البحر بقصد […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com