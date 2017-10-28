‏عاجل: إصابة مروان ⁧‫حمدان‬⁩ في ⁧‫سبلين‬⁩ – الشوف بطلق ناري 

‏إصابة الشاب مروان ⁧‫حمدان‬⁩ في ⁧‫سبلين‬⁩-الشوف بطلق ناري في رأسه من مسدس خلال وجوده في منزله ونقل بحالة حرجة إلى مستشفى سبلين أخبار قد تهمكجريح صدما في سينيق جنوب صيداحريق داخل شقة سكنية في وادي الزنية وفاة شاب وشقيقته احتراقاً داخل سيارتهما في صور بعد عودتهما من المطار عاجل 🔴 توقيف عصابة لسرقة الدراجات في البقاعفيديو: […] أقراء المزيد من المصدر