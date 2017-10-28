آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » ‏عاجل: إصابة مروان ⁧‫حمدان‬⁩ في ⁧‫سبلين‬⁩ – الشوف بطلق ناري 

‏عاجل: إصابة مروان ⁧‫حمدان‬⁩ في ⁧‫سبلين‬⁩ – الشوف بطلق ناري 

Posted by on October 28, 2017 0 Comment

‏إصابة الشاب مروان ⁧‫حمدان‬⁩ في ⁧‫سبلين‬⁩-الشوف بطلق ناري في رأسه من مسدس خلال وجوده في منزله ونقل بحالة حرجة إلى مستشفى سبلين أخبار قد تهمكجريح صدما في سينيق جنوب صيداحريق داخل شقة سكنية في وادي الزنية وفاة شاب وشقيقته احتراقاً داخل سيارتهما في صور بعد عودتهما من المطار عاجل 🔴 توقيف عصابة لسرقة الدراجات في البقاعفيديو: […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com