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‏عاجل: ٣ جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين محلة ⁧‫ضهر العين‬⁩ ⁧‫ 

Posted by on October 28, 2017 0 Comment

‏عاجل: ٣ جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين محلة ⁧‫ضهر العين‬⁩ ⁧‫ التحكم المروري‬⁩‬⁩ أخبار قد تهمكجريح صدما في سينيق جنوب صيداحريق داخل شقة سكنية في وادي الزنية وفاة شاب وشقيقته احتراقاً داخل سيارتهما في صور بعد عودتهما من المطار عاجل 🔴 توقيف عصابة لسرقة الدراجات في البقاعفيديو: اشكال وتضارب على خلفية حادث سيارة في سليم سلامعاجل […] أقراء المزيد من المصدر

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