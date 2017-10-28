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‏⁧‫عاجل‬⁩: مقتل جندي أمريكي وإصابة 6 بتحطم مروحية‬⁩ جنوب ⁧‫كابل‬⁩

Posted by on October 28, 2017 0 Comment

‏⁧‫عاجل‬⁩: مقتل جندي أمريكي وإصابة 6 بتحطم مروحية في مقاطعة ⁧‫لوغار‬⁩ جنوب ⁧‫كابل‬⁩، وحركة ⁧‫طالبان‬⁩ تدعي اسقاط المروحية. أخبار قد تهمكشرطة دبي تلم شمل عائلة أيرلندية مع ابنها بعد 6 سنواتعاجل: وفاة 6 أشخاص وإصابة 3 في حريق مصفاة للنفط بطهرانهكذا نفت شاكيرا خبر طلاقهامصلحة طلاب القوات: فوز القوات وحلفائها بالتزكية في انتخابات اليسوعية بزحلةتوقيف […] أقراء المزيد من المصدر

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