‏⁧‫عاجل‬⁩: مقتل جندي أمريكي وإصابة 6 بتحطم مروحية‬⁩ جنوب ⁧‫كابل‬⁩

‏⁧‫عاجل‬⁩: مقتل جندي أمريكي وإصابة 6 بتحطم مروحية في مقاطعة ⁧‫لوغار‬⁩ جنوب ⁧‫كابل‬⁩، وحركة ⁧‫طالبان‬⁩ تدعي اسقاط المروحية. أخبار قد تهمكشرطة دبي تلم شمل عائلة أيرلندية مع ابنها بعد 6 سنواتعاجل: وفاة 6 أشخاص وإصابة 3 في حريق مصفاة للنفط بطهرانهكذا نفت شاكيرا خبر طلاقهامصلحة طلاب القوات: فوز القوات وحلفائها بالتزكية في انتخابات اليسوعية بزحلةتوقيف […] أقراء المزيد من المصدر