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‏⁧‫عاجل: ‏صور لانفجار سيارة لـ ⁧‫هيئة تحرير الشا‬⁩م بريف ⁧‫إدلب‬⁩ الشرقي.

Posted by on October 28, 2017 0 Comment

‏⁧‫عاجل: ‏صور لانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة لـ ⁧‫هيئة تحرير الشام‬⁩ على ⁧‫مفرق اعجاز‬⁩ شرق مدينة ⁧‫معرة النعمان‬⁩ بريف ⁧‫إدلب‬⁩ الشرقي. أخبار قد تهمكابراج اليوم السبت 12-8-2017 حظك اليوم السبت توقعات الابراج 12 اغسطس 2017 Abraj Alyawmمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرالاتحاد العمالي استنكر ارسال الحكومة مشروع قانون الى مجلس […] أقراء المزيد من المصدر

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