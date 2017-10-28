فارس سعيد: تحويل لبنان الى دولة امنية شأن خطير انتقلنا من النظام الامني اللبناني السوري الى النظام الامني اللبناني الايراني اين حدود التسوية؟ أخبار قد تهمكفارس سعيد:دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانلبنانيون يتظاهرون لإخراج اللاجئين السوريينحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » سعيد: إنتقلنا من النظام الامني اللبناني السوري الى النظام الامني اللبناني الايراني
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!