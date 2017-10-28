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‏ سعيد: إنتقلنا من النظام الامني اللبناني السوري الى النظام الامني اللبناني الايراني‏

Posted by on October 28, 2017 0 Comment

‏فارس سعيد: تحويل لبنان الى دولة امنية شأن خطير ‏انتقلنا من النظام الامني اللبناني السوري الى النظام الامني اللبناني الايراني ‏اين حدود التسوية؟ أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانلبنانيون يتظاهرون لإخراج اللاجئين السوريينحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة […] أقراء المزيد من المصدر

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